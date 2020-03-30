منطقة سبها العسكرية تعلن إغلاق المدينة

أخبار ليبيا24

وأوضحت المنطقة ان المدينة تعتبر مغلقة منذ الثلاثين من مارس الجاري، ويستثنى من هذا الإغلاق شاحنات المواد الغذائية وسيارات الوقود، والتي تدخل من منافذ المدينة الشمالية عند بوابة تمنهنت وبوابة قويرة المال، وايضا المنافذ التي تسير معها شاحنات المواد الغذائية إلى مدن جنوب سبها، مدن أوباري ومرزق وغات والقطرون وغيرها.