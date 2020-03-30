منطقة سبها العسكرية تعلن إغلاق المدينة

أعلنت منطقة سبها العسكرية أنها أغلقت جميع منافذ المدينة بشكل تام، وذلك بناءا على تعليمات آمر منطقة سبها العسكرية.
وأوضحت المنطقة ان المدينة تعتبر مغلقة منذ الثلاثين من مارس الجاري، ويستثنى من هذا الإغلاق شاحنات المواد الغذائية وسيارات الوقود، والتي تدخل من منافذ المدينة الشمالية عند بوابة تمنهنت وبوابة قويرة المال، وايضا المنافذ التي تسير معها شاحنات المواد الغذائية إلى مدن جنوب سبها، مدن أوباري ومرزق وغات والقطرون وغيرها.
ويأتي هذا الإغلاق ضمن حزمة التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات المحلية بسبها لمجابهة انتشار وباء كورونا الذي يتهدد البلاد، وكان المجلس البلدي لبلدية سبها قد خاطب في وقت سابق آمر منطقة سبها العسكرية بخصوص إغلاق المدينة من اجل منع انتشار الوباء.