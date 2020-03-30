لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تشير لاحتمالية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 27 حالة اكتشاف الحالة رقم صفر الناقلة لعدوى فيروس كورونا بمصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بمدينة مصراتة اليوم الإثنين إنها تعرفت على صاحب الحالة صفر (أول مصاب) بفيروس كورونا المستجد في مصراتة.

وبينت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أن الحالة صفر وصلت إلى ليبيا يوم 14 مارس الجاري.

وتسببت هذه الحالة في نقل العدوى حتى الآن إلى 5 أشخاص آخرين والذين جرى الإعلان عنهم في وقت سابق.

وأشارت اللجنة، إلى أن من المتوقع بحسب “الدالة الأسية” لفيروس كورونا المستجد، أن تتضاعف أعداد الإصابات خلال يومين أو ثلاثة أيام قادمة إلى نحو 27 حالة أخرى. ويتمثل خطر تفشي فيروس كورونا على العالم في نسب التضاعف التي يتمدد بها.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية المعلن عهنا حتى تكون هناك إمكانية لعدم تفشي المرض بشكل كبير داخل مصراتة وغيرها من المدن.

وسجلت ليبيا حتى يوم الإثنين 8 حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ست منها بمصراتة و2 في طرابلس.