عودة التيار الكهربائي إلى آبار مياه الحقل الشرقي بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة

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عاد التيار الكهربائي إلى آبار مياه الحقل الشرقي بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة، بعد انقطاع دام لساعات، والبدء في تشغيل الآبار من جديد ليعود تدفق المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاوره لها بشكل تدريجي، ابتداء من يوم غداً الثلاثاء .

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة _سهل جفارة على فيسبوك، فقد أدى انقطاع التيار الكهربائي عن آبار المياه بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة، يوم أمس الأحد إلى توقف تدفق المياه وانقطاعها عن مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وأضاف الجهاز إنه بفضل الله أولاً، وجهود وعمل رجال الكهرباء والفرق الفنية بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة، عاد التيار الكهربائي من جديد منذ ساعات ليتم إعادة تشغيل آبار المياه وضخها بمعدلاتها المعتادة .

وطمأن الجهاز كافة المواطنين، بعودة تدفق المياه ووصولها بشكل تدريجي إلى طرابلس والمناطق المجاورة، لها ابتداءً من صباح الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020.

وأثنى الجهاز على جهود الفرق الفنية بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة بموقع الحساونة وحقول المياه والشويرف ومحطات الضخ، ومساعيهم الكبيرة التي يبذلونها رغم الصعوبات، لاستمرار تدفق المياه إلى كافة المدن.