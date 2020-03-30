حياتنا مهددة .. الليبيون العالقون في تركيا يطالبون حكومة الوفاق باتخاذ الإجراءات الفورية لعودتهم العالقون أعلنوا استعدادهم للبقاء في الحجر الصحي فور عودتهم لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب الليبيون العالقون في تركيا، الجهات المختصة وأصحاب القرار في حكومة الوفاق، باتخاذ إجراءات فورية والبدء في اتخاذ التدابير لعودتهم إلى ليبيا، لاسيما بعد انتشار وباء كورونا في تركيا، وتزايد احتمالية إصابتهم بالمرض الخطير.

وأكد العالقون، في تسجيل مرئي، أنهم تفاجأوا بقرار حظر الطيران دون ترك أي وقت أو سبيل للعودة، وفي ظل الأزمة الناتجة عن وباء كورونا وتزايد الحالات واحتمالية فقد سيطرة الدولة التركية على المرض، ما قد يعرض حياتهم للخطر، خصوصا أن معهم أطفال وعجزة.

وأعلنوا استعدادهم للبقاء في الحجر الصحي، وبالمدة المتعارف عليها الصادرة من منظمة الصحة العالمية فور عودتهم إلى ليبيا والخضوع لأي فحوصات مطلوبة داخل وخارج أرض الوطن.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس كورونا من المخالطين لحالة الإصابة الموجبة، التي تم تشخيصها معمليا بتاريخ 28 مارس الجاري، بالإضافة إلى الحالتين المعلن عنهما السبت الماضي.

وأوضح أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًا داخل مستشفى الحكمة مصراتة، والثانية تعود لشاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقته لمواصفات حالة الاشتباه .

ونبه المركز، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.