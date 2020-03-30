حملة تعقيم للسفن في ميناء الخمس

شارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء

1

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل لليوم الخامس على التوالي حملة التعقيم للسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري .

وشارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء، وتهدف الحملة لمكافحة فايروس كورونا والحد من إنتشاره .

وكانت الحملة قد بدأت بتعقيم الطرق والأرصفة والمباني والبوابات والسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري بداية الأسبوع الماضي .

وتشهد كافة مدن ليبيا حملات تعقيم وتطهير واسعة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد .

المزيد من الأخبار

الحاسي : مستشفى الهواري سيكون خاص باستقبال الحالات المصابة بـ”كورونا” فقط

ورشة عمل حول التقصي الوبائي بمدينة المرج

النجار : نبذل قصارى جهدنا لمجابهة كورونا ونأمل دعم المنظمات الدولية

عودة التيار الكهربائي إلى آبار مياه الحقل الشرقي بمنظومة الحساونة _ سهل الجفارة

المزيد

الحاسي : مستشفى الهواري سيكون خاص باستقبال الحالات المصابة…

ورشة عمل حول التقصي الوبائي بمدينة المرج

النجار : نبذل قصارى جهدنا لمجابهة كورونا ونأمل دعم المنظمات…