حملة تعقيم للسفن في ميناء الخمس

حملة تعقيم للسفن في ميناء الخمس شارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل لليوم الخامس على التوالي حملة التعقيم للسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري .

وشارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء، وتهدف الحملة لمكافحة فايروس كورونا والحد من إنتشاره .

وكانت الحملة قد بدأت بتعقيم الطرق والأرصفة والمباني والبوابات والسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري بداية الأسبوع الماضي .

وتشهد كافة مدن ليبيا حملات تعقيم وتطهير واسعة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد .