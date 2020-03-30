حملة تعقيم للسفن في ميناء الخمس
شارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء
أخبار ليبيا 24 – خاص
تتواصل لليوم الخامس على التوالي حملة التعقيم للسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري .
وشارك في الحملة العاملين بقسم لإطفاء بوحدة السلامة العامة بالميناء، وتهدف الحملة لمكافحة فايروس كورونا والحد من إنتشاره .
وكانت الحملة قد بدأت بتعقيم الطرق والأرصفة والمباني والبوابات والسفن الموجودة على الأرصفة داخل ميناء الخمس البحري بداية الأسبوع الماضي .
وتشهد كافة مدن ليبيا حملات تعقيم وتطهير واسعة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد .