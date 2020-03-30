تعيين آمرا جديدا للمنطقة الوسطى وغرفة عمليات سرت ومعاونا له

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تعيين اللواء كمال الدين سعيد عبدالله الجبالي آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير غرب سرت.

ونص قرار القائد العام الصادر أمس الأحد وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، على تكليف العميد علي محمد عمر محمد معاونا لآمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت.

وجاء تعيين آمرا جديدا لغرفة عمليات تحرير غرب ومعاون له، بعد مقتل اللواء سالم درياق آمر الغرفة السابق ومعاونه العميد القذافي الصداعي متأثرين بجراحهما إثر قصف الطيران التركي المسير مساء السبت الماضي.