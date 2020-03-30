تشكيل لجنة لتعقيم المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية ضد كورونا

بنغازي-العنوان

شكلت الحكومة الليبية في بنغازي اليوم الإثنين لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، لتعقيم جميع المدن والمناطق التابعة لها في أسرع وقت ممكن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بتشكيل اللجنة، وذلك ضمن الإجراءات المتتابعة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا، حيث ستتكفل الحكومة بتوريد كافة المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة.

وأكد الثني، على اللجنة بضرورة الإسراع في البدء بتعقيم كافة مناطق البلاد، وذلك لمنع انتشار وباء كورونا المستجد في ليبيا.

وسجلت ليبيا حتى اليوم الإثنين ثمان حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ستة منها في مصراتة واثنين في طرابلس.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بمدينة مصراتة، اليوم الإثنين، أن من المتوقع بحسب “الدالة الأسية” لفيروس كورونا المستجد، أن تتضاعف أعداد الإصابات خلال يومين أو ثلاثة أيام قادمة إلى نحو 27 حالة أخرى.

ويتمثل خطر تفشي فيروس كورونا على العالم في نسب التضاعف التي يتمدد بها.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية المعلن عهنا حتى تكون هناك إمكانية لعدم تفشي المرض بشكل كبير داخل مصراتة وغيرها من المدن.