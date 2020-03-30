بسبب وباء كورونا.. الأعلى للقضاء يوقف العمل بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إيقاف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية الأخرى اعتبارًا من يوم غد الإثنين، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، تفاديا من انتشار وباء كورونا.

وكلف المجلس في قراره الصادر اليوم الأحد، رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بتوليهم إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

ونص القرار في مادته الثالثة بتولي المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وحث المجلس الأعلى للقضاء، السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.