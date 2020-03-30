بخسائر قاربت 4 مليار..الوطنية للنفط: الإنتاج بلغ 79 ألف برميل في اليوم

بخسائر قاربت 4 مليار..الوطنية للنفط: الإنتاج بلغ 79 ألف برميل في اليوم

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إقفال النفط تسبب في انخفاض الإنتاج وخسائر مالية تجاوزت 3.8 مليار دولار أمريكي منذ الإغلاق في 17 يناير 2020.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط خلال نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط إلى أن الإنتاج بلغ 79,655 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 29 مارس 2020.

وأضافت المؤسسة أن هذه المبالغ التي تمت خسارتها كان بالإمكان إنفاقها على المعدات والأجهزة الطبية التي ستساعد الليبيين على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة أنه على الرغم من الصعوبات الشديدة والإغلاق غير القانوني لعديد المنشآت المخصصة لإنتاج النفط وتوزيعه، إلا أنها تواصل بذل كل ما في وسعها لتوفير كميات كافية من المحروقات وتوزيعها على كافة الليبين.

ودعت المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة، داعية أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقّى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضا.

وأكدت المؤسسة أن انخفاض مستويات الإمداد في بعض المناطق يعني إمكانية حدوث نقص في الوقود في هذه المناطق، وهو ما من شأنه أن يتسبب كذلك في انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن المناطق الجنوبية لازالت تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية؛ فيما يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وأوضحت أن ناقلة بنزين انتهت من التفريغ في ميناء بنغازي اليوم الإثنين، فيما تستعد ناقلة أخرى محملة بغاز الطهي لتفريغ حمولتها في الميناء في وقت لاحق، لافتة إلى أنها تقوم بتزويد مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.