باحثة أمريكية: المرتزقة السوريون لا يريدون الذهاب إلى ليبيا بعد الخسائر الفادحة الجيش السوري الحر يعلن وقف نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمدة تسعة أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، أعلن وقف نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لمدة تسع أيام.

سنيل ذكرت في تدوينة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “أعلن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا أن الرحلات التي تنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا من تركيا ستتوقف لمدة تسعة أيام على الأقل”.

وبيّنت الصحفية الأمريكية، أن هذا ليس بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، موضحة أن عناصر الجيش السوري الحر، ليست على استعداد للذهاب إلى ليبيا بعد أسابيع من الخسائر الفادحة، مشيرة إلى أنهم يقولون: “لا أحد يريد الذهاب، لأنهم يرسلوننا لنموت”.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، ارتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين، الذين يقاتلون في ليبيا بدعم من تركيا، إلى 151 مقاتلاً.

وذكر المرصد السوري في بيان له، إن 8 مقاتلين من المسلحين الموالين لأنقرة قتلوا في اشتباكات مع “الجيش الوطني الليبي”، وقعت على محاور حي صلاح الدين، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وتابع أن جثث المقاتلين، بعضهم جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل “درع الفرات” بالريف الحلبي، موضحًا أن ذلك يرفع تعدادهم إلى 151 قتيلاً، مُستدركًا: “القوات التي يقودها خليفة حفتر أسرت مقاتلاً سوريًا من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا”.

وأردف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، مُختتمًا أنه أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا إلى نحو 4750 مرتزق.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .