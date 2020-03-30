الوطني لمكافحة الأمراض: 9 حالات اشتباه بكورونا نتائجها “سالبة”

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين نتائج التحاليل لعدد 9 حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا جاءت سالبة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن العينات هي عينة من مدينة الخمس، وأخرى من الزاوية، وعينة من مصحة نواة المستقبل في الزاوية الجنوبية، وعينتان من المستشفى الجامعي طرابلس وعينة من طرابلس، وعينة من مستشفى غريان، وعينة من مصحة الرازي الخمس، وعينة من مستشفى العجيلات.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي.

وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 120 حالات وحالات الاشتباه 112 حالات.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حالة ثمان حالات، وحالات العزل الصحي ثمان حالات.

وأفاد المركز الوطني أن حالات الحجر الصحي بلغت 125 حالة، فيما لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن الأحد عن تسجيل خمس حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.