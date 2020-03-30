النجار : نبذل قصارى جهدنا لمجابهة كورونا ونأمل دعم المنظمات الدولية النجار : منظمات الأمم المتحدة مثل اليونسيف تشاركنا في العمل و لم تبخل بدعمنا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز يبذل قصارى جهده في مجابهة انتشار فيروس كورونا من خلال الخطة التي أعدها المركز والتي تحتوي على عدة مراحل والتي يتم فيها تقوية ودعم شبكة الرصد والتقصي .

النجار تابع في تسجيل مرئي “المركز يستنفر ويحشد كل إمكانياته المحلية من خلال تكاثف كل القطاعات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية ” .

وأوضح أن منظمات الأمم المتحدة مثل اليونسيف تشترك في العمل مع المركز و لم تبخل بدعمنا من الناحية التقنية والفنية واللوجستية .

وختم نحن نأمل في المزيد من الدعم في ظل هذه الظروف لنتمكن من اجتياز هذه المرحلة بأقل الأضرار .