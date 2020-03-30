اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تتفقد الأماكن المخصصة للحجر الصحي بقرنادة وشحات اللجنة عقدت اجتماعا بالمسؤولين الصحيين من المرج حتى أمساعد بشأن كورونا

أخبار ليبيا24

تفقّدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من قبل القائد العام للجيش الوطني، اليوم الإثنين، زيارة الأماكن المخصصة للحجر الصحي في مستشفى قرنادة العسكري، ومستشفى شحات التعليمي للدرن والأمراض الصدرية.

ووقفت اللجنة، على التجهيزات التي أجريت للمستشفيين، وفقا لأعلى مستوى، خاصة فيما يتعلق بأسرة العناية الفائقة الشاملة لأجهزة التنفس الصناعي وكل ما تحتاجه من كماليات.

وتجولت اللجنة في أقسام الإيواء التي ضمت العديد من الأسرة، واستمعت لشروح وافية حول هذه التجهيزات المقامة لإجراء الحجر الصحي في حال استلزم استخدامه للإيواء بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعقد اللجنة اجتماعا موسعا في قرنادة بالمسؤولين الصحيين من المرج حتى أمساعد في حضور فرق التقصي والرصد والمتابعة المعنية بالكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة حالات الحجر الصحي، والعزل المنزلي للحالات المشتبه بها.

ويأتي الاجتماع ضمن الخطة التي أعدتها اللجنة للانتشار المكاني بما يكفل السيطرة على منع انتشار الوباء من خلال الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بالخصوص.