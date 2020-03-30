الصحة العالمية تصنف ليبيا من بين الدول عالية المخاطر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها صنفت ليبيا من بين الدول عالية المخاطر في المنطقة، على حد قولها.

وأكدت المنظمة بحسب ما نشر مكتبها في ليبيا عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس الأحد، على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل إصابة ثمانية أشخاص في ليبيا بفيروس كورونا، حالتين سجلتا في طرابلس وست حالات في مدينة مصراتة.

يشار إلى أن مركز مكافحة الأمراض قد أعلن عن أول حالة إصابة في ليبيا في 25 مارس الماضي، وكانت لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما.