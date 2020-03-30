الحاسي : مستشفى الهواري سيكون خاص باستقبال الحالات المصابة بـ”كورونا” فقط

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصف الناطق باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي الوضع المحلي للمنطقة التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية جيدة .

وأثنى الحاسي في مؤتمر صحفي على عمل فرق الرصد التي وصف عملها بالممتاز، وعن الحالات التي تم فحصها إلى مساء أمس الأحد، قال إنها 46 عينة وكانت نتائجها سالبة .

وأشار إلى أنه تم افتتاح مستشفى الهواري بجهود كبيرة من القيادة العامة والحكومة الليبية وسيكون خاص ببوباء كورونا فقط .

وأوضح أن المستشقيات التي سوف تستقبل الحالات من مركز بنغازي، الطبي مستشفى الكويفية، متابعا بعد إبلاغنا عن حالات الإصابة بكورونا، فإن مدينة مصراتة أصبحت بؤرة وبائية لذلك نشدد على المواطنين الالتزام بما صدر عن اللجنة العليا ومساعدة رجال القوات المسلحة والداخلية في عدم التنقل بين المدن.

وختم عقدت اللجنة الاستشارية العليا اجتماعا أمس الأحد مع جمعية الهلال الأحمر وأبدت الجمعية استعدادها التام للعمل و للتعاون في تغطية كافة أرجاء ليبيا .