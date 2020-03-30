الثني يشكل لجنة لتعقيم كافة مدن ليبيا ومناطقها على نفقة الحكومة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شكل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، لجنة لتعقيم كافة المدن والمناطق في ليبيا على نفقة الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات المتتابعة التي اتخذها الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني اليوم الإثنين، بمقر إقامته في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي.

وكلف الثني، وزير الحكم المحلي برأسة اللجنة، وعضوية رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ورئيس الهيئة العامة للبيئة، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، إضافة إلى عمداء البلديات.

وأكدت الحكومة الليبية، أن رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة تكفلت بتوريد كافة المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة المشكلة، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل.

وطالب رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، اللجنة المشكلة بضرورة الإسراع في البدء بتعقيم كافة مناطق البلاد، وذلك لمنع انتشار وباء كورونا المستجد في ليبيا.