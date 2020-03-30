إجراء تجربة عملية بالكفرة حول كيفية التعامل مع حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا

إجراء تجربة عملية بالكفرة حول كيفية التعامل مع حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا التجربة نفذت بعد تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية

أخبار ليبيا24

أجريت في مقر جمعية الهلال الأحمر بالكفرة تجربة عملية ومحاكاة لعملية بلاغ عن حالة اشتباه بفيروس كورونا وكيفية الإجراءات المتبعة بعدها إلى حين وصولها للمستشفى.

وأتت هذه التجربة بعد تدريبات مكثفة منذ عدة أيام من قبل الفرق الصحية المكلفة بالتعامل مع أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا، وهي فريق الاستجابة السريعة وفريق الرصد والتقصي وفريق مكافحة العدوى.ووفقًا للجنة الصحية لمكافحة جائحة كورونا ببلدية الكفرة؛ فإن التجربة كانت ناجحة.

واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات وقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد في البلديات التابعة لها.

وسجلت ليبيا حتى الآن، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، ثمان حالات مؤكدة مصابة بمرض كوفيد19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز يوم الأحد تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مصراتة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في ليبيا إلى ثماني إصابات ست منها في مصراتة واثنين في طرابلس.