مركز مكافحة الأمراض يعلن عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل خمس إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الأحد، أنه تسلم عدد 12 عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة في مصراتة، وجرى تشخيصها معمليا، وكانت نتائج التحاليل لخمس حالات عينات موجبة بفيروس كورونا، بينما خرجت سبع عينات سالبة.

وطالب المركز، من كافة المواطنين في ليبيا بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدم التجول لتقليل من خطر انتشار المرض في البلاد.

وكان المركز مكافحة الأمراض قد خلال الأيام الماضية عن تسجيل إصابة ثلاث حالات في ليبيا بفيروس كورونا، اثنين في طرابلس وواحدة في مصراتة، ليكون إجمالي المصابين في البلاد ثمان أشخاص.