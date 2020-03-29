مدير الصحة العالمية يكشف أسباب قلة ظهور حالات مصابة بكورونا في ليبيا مدير الصحة العالمية سبب قلة ظهور حالات مصابة بكورونا في ليبيا يرجع لعدم قدرة نظم الترصد على اكتشافها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرجع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، سبب قلة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد .

المنظري أشار، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إلى سبب آخر يعزز فرضية عدم ظهور حالات كثيرة في ليبيا أو في بعض البلدان عموما، ويكمن في أن الفيروس في 80% من الحالات يسبب مرضا خفيفا قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه “كوفيد- 19”.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قدمت الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض “كوفيد- 19″، لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء أمس السبت، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع أكد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًا داخل مستشفى الحكمة مصراتة.

وأشار المركز، إلى أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

ونبه المركز، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.