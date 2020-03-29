في ظل ارتفاع عدد الإصابات.. النجار: المركز الوطني لمكافحة الأمراض يبذل قصارى جهده لمواجهة كورونا النجار يؤكد وجود تعاون مع منظمات الأمم المتحدة لمنع تفشي كورونا في ليبيا

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أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، اليوم الأحد، أن المركز يبذل قصارى جهده لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وذلك من خلال الخطة الوطنية للاستجابة التي أعدها والتي تأتي على عدة مراحل.

وقال الدكتور بدر الدين النجار، في تسجيل مصور، إن الخطة تعتمد بشكل كبير على دعم تقوية شبكة الرصد والتقصي، مشيرًا إلى أن المركز استنفر كامل إمكانياته المحلية بتكاتف كل القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هناك عمل مشترك ما بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبين منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”.

وأكد النجار، أن منظمات الأمم المتحدة لم تبخل في دعم المركز من الناحية التقنية والفنية واللوجستية، معربًا عن أمله في زيادة هذا الدعم خاصة في ظل الظروف الحالية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الحالات المصابة بـ “كوفيد19” في ليبيا إلى ثماني إصابات مؤكدة، بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيله لخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كانت مخالطة لحالة تم تأكيد إصابتها يوم السبت في مصراتة.