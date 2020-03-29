فرض غرامة مالية للمخالفين لحظر التجوال بطبرق سحب إجراءات السائق وحجز المركبة ولا يتم تسليمهما إلا بعد دفع الغرامة المالية المقررة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس قسم المرور بطبرق عقيد عبدالرسول فرج العبيدي إنه منذ إصدار قرار حظر التجول شرعت القوى الأمنية في طبرق بتطبيق القرار في كل أنحاء مدينة طبرق.

العبيدي أكد لأخبار ليبيا 24 أن الحملة مستمرة وبقوة، لافتاً إلى أنه تم فرض غرامات مالية على السائقين المخالفين بعد ساعات الحظر المفروضة.

وأشار إلى أنه عناصر قسم المرور يقومون بسحب إجراءات السائق، وحجز المركبة، ولا يتم تسليم المستندات والمركبة الآلية لصاحبها إلا بعد دفع الغرامة المالية المقررة .

ولفت إلى أنه هنالك استجابة من المواطنين، وكل يوم أفضل من سابقه ووجدنا التعاون من الجميع بالمدينة .

وتشهد مدينة طبرق العديد من الاستيقافات في جزر الدوران ومداخل الأحياء ويشارك في هذه الإستيقافات رجال المرور والشرطة العسكرية والدعم المركز والأمن الداخلي بإشراف مديرية الأمن والغرفة الأمنية المشتركة.