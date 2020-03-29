صحي العرق : لم نسجل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

المركز يطالب المواطنين عند الشعور بأعراض "كورونا" الاتصال برقم الطوارئ وأتباع التعليمات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الصحي العرق بمدينة جالو البدء في استقبال الحالات التي يشتبه فيها أنها تحمل فيروس كورونا بقسم الكشف والمعاينه بالمركز .

وأوضح المركز أنه استقبل ثلاث حالات تبين أنها حالات نزلات برد عاديه أو مشاكل في حساسية الصدر .

وأكد أنه لم تسجل أي حاله تستدعي الاشتباه أو أخذ العينه وما يترتب عليها من خطوات في تشخيص هذا الوباء الخطير.

وطالب المركز المواطنين عند الشعور بأي أعراض الاتصال برقم الطوارئ وأتباع تعليماتهم .

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