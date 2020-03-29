صحة الوفاق: المخزون الاستراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي جيد
أخبار ليبيا24
قال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم إن المخزون الاستراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي يعتبر جيد حتى الآن وهناك شحنات طبية ضمن خطة مجابهة كورونا ستصل ليبيا نهايه هذا الشهر.
وأضاف هيثم في مؤتمر صحفي أنه تم تخصيص 16 موقع للعزل خارج المستشفيات الرسمية و تحديد أماكن عزل في غات وسبها وبعض النقاط الحدودية .
وتابع وكيل وزارة الصحة :”نعمل حاليا على توفير عدد 500 سرير طبي خارج المستشفيات الرسمية”.
وذكر أن الوزارة ستعمل بطريقة الطبيب المتحرك الذي يقوم بالكشوفات الطبية في المنازل، حيث ستقوم شركة الاتصالات القابضة بتوفير أجهزة يستخدمها مائة طبيب متنقل للقيام بالفحوصات المنزلية.
وختم هيثم تصريحه :”هناك استراتيجية موحدة لمواجهة فيروس كورونا ستنطلق الأحد وستتبعها كافة البلديات”.