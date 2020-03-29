صحة الوفاق: المخزون الاستراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي جيد

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قال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم إن المخزون الاستراتيجي لأجهزة التنفس الصناعي يعتبر جيد حتى الآن وهناك شحنات طبية ضمن خطة مجابهة كورونا ستصل ليبيا نهايه هذا الشهر.

وأضاف هيثم في مؤتمر صحفي أنه تم تخصيص 16 موقع للعزل خارج المستشفيات الرسمية و تحديد أماكن عزل في غات وسبها وبعض النقاط الحدودية .