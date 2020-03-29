خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية بشأن المساعدات المالية

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قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم الأحد إن المساعدة المالية التي أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا تقديمها إلى ليبيا قد قدمت إلى حكومة الوفاق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تابعت بيان السفارة الأمريكية في ليبيا حول مساعدتها بتقديم ستة ملايين دولار كمساعدة من الولايات المتحدة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب والتي تبسط سيادتها عن أكثر من 95 بالمئة من الأراضي الليبية وتتواجد في أكثر من 85 بلدية من مختلف مناطق البلاد، غير معنية بهذه المساعدات.

وقالت، إن “هذه المساعدات قدمت لحكومة الوفاق غير الدستوري والتي بسببها أصبحت ليبيا دولة تتلقى المساعدات هذه الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات والمرتزقة والخارجين عن القانون تمثل محاصصة مناطقية مقيتة ولا تقدم خدماتها لليبيين وإنما مرتهنة للمليشيات والمرتزقة”.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة الليبية عاقدة العزم على تقديم خدماتها والقيام بواجباتها لمواجهة جائحة كورونا والتي لابد من تضافر الجهود الدولة لمحاربتها. وأشارت إلى أنها تعمل مع مجلس النواب والجيش الوطني ومصرف ليبيا المركزي لخدمة الشعب الليبي وأهل ليبيا والحفاظ على أرواحهم من هذا الوباء القاتل.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا يوم السبت أن بلادها ستقدّم 6 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان، إن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضافت، أن هذه المشاركة لمجابهة فيروس كورونا تأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة الإنساني على الدوام بمن هم في شدّة وضائقة.