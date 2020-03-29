حملة تعقيم لعدد من المباني الخدمية في بني وليد

أخبار ليبيا24

يواصل فريق حملة التوعية والكشف المبكر التابع لجمعية السلام بني وليد حملات لتعقيم للمباني الإدارية في المدينة بالتعاون مع كلية التقنية الطبية والمعهد الصحي في المدينة.

واستهدف الفريق خلال الحملة اليومين الماضيين محطة الكهرباء 220 و مقر إدارة شركة كهرباء بني وليد و محكمة الظهرة الجزئية ومحطة الوقود.

ودعا الفريق الجميع للأخذ بالإرشادات والتوعية التي من شأنها المحافظة على صحة وسلامة الجميع من الفيروس المستجد كورونا .

وتعمل جمعية السلام للأعمال الخيرية على توعية المواطنين حول فيروس كورونا وسبق وأن قامت بحملة في أماكن إقامة المهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة في مدينة بني وليد للتأكد من صحتهم وتزويدهم بمعدات وقاية.