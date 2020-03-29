“فيروس كورونا”..تعرف على الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي.

وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 108 حالات وحالات الاشتباه 105 حالات.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حالة ثلاث حالات، وحالات العزل الصحي ثلاث حالات.

وأفاد المركز الوطني أن حالات الحجر الصحي بلغت 118 حالة، فيما لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن أمس السبت عن تسجيل حالتين جديدتين تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة جرى الكشف عليها من قبل مركز مكافحة الأمراض، وأخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بالمدينة.

وذكر المركز، أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، قد أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجرى أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.