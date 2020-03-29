تجهيز قسم للحجر الصحي والعزل في مزدة
أخبار ليبيا24
باشرت وزارة الصحة في تجهيز قسم للحجر الصحي في بلدية مزدة بسعة “5” أسره و غرفة عناية lcu، في مبنى مركز مزدة لخدمات الإسعاف و الطواريء والأمومه والطفولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وفي السياق ذاته، سلمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن طريق جهاز الإمداد الطبي الرئيسي المستلزمات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في الجغبوب.
ودعت وزارة الصحة بالحكومة الليبيه في بيان السبت، جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.
وقال وزير الصحة سعد عقوب، في تصريحات صحفية، إن قرار حظر التجول صدر بعد دراسة علمية، مؤكدًا أن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال هذا الأسبوع، يُجنب البلاد من تداعيات كارثية.