تجهيز قسم للحجر الصحي والعزل في مزدة

أخبار ليبيا24

باشرت وزارة الصحة في تجهيز قسم للحجر الصحي في بلدية مزدة بسعة “5” أسره و غرفة عناية lcu، في مبنى مركز مزدة لخدمات الإسعاف و الطواريء والأمومه والطفولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، سلمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن طريق جهاز الإمداد الطبي الرئيسي المستلزمات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في الجغبوب.