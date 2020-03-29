بإشراف البحث والحرس البلدي..العليا لمكافحة كورونا تشدد على توزيع السلع التموينية على الجمعيات

بإشراف البحث والحرس البلدي..العليا لمكافحة كورونا تشدد على توزيع السلع التموينية على الجمعيات

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – رئيس الأركان العامة – الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الأحد تعليماته للإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي ، بالإشراف على توزيع السلع التموينية.

وأوضح الناظوري في قراره أن من مهام إدارة البحث والحرس البلدي الإشراف على نقل السلع التمونينية من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار بمدينة بنغازي.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة تسليمها للجمعيات الاستهلاكية، وضمان عدم تداول السلع التموينية في السوق الموازية واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والرادعة للمخالفين.