النجار : الحالة الأولي المصابة بكورونا تم تحويلها لمكان عزل بجودة أفضل

النجار : الحالة الأولي المصابة بكورونا تم تحويلها لمكان عزل بجودة أفضل النجار : تم تقديم توصيات للجهات المسؤولة بشأن زيادة ساعات الحظر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار أن أول حالة رصدت أصابتها بفيروس كورونا نقلت إلى مقر عزل جديد مجهز وهو في وضعيه أفضل، حسب وصفه .

النجار أكد، في مؤتمر صحفي قبل قليل ،تم تتبع كل المخالطين للحالة الأولى وتم الكشف عليهم و النتائج سالبة، لافتاً إلى أنه تم تأكيد النتائج بتصويرهم بشكل مقطعي والنتيجة طبيعية ولايزال فريق الترصد يتابع أي مخالط للمريض .

وعن الحالات التي أعلن عنها اليوم السبت، قال الحالة الأولي لمصاب يبلغ 42 عام وفريق الرصد يتتبع المخالطين له وبدئيا تم حجرة في منزله وإذا كان هناك تطورات في حالته سيتم تحوليه لمركز العزل .

وأضاف الحالة الثانية لامرأة من مصراته تبلغ 32 عام تم تتبع المخالطين لها من الدرجة الأولي، وأخذت منهم عينات والنتائج ستظهر لاحقا .

وختم أنه تم تقديم توصيات للجهات المسؤولة حول فرض الحظر من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السادسة مساء، إضافة إلى ضرورة فرض حظر التحرك بين المدن.