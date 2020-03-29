الناظوري يخاطب الأجهزة الأمنية بضبط أسعار السلع

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة التشديد على ضبط أسعار المواد الغذائية بالأسواق والمحال .

ونبه الفريق عبدالرازق الناظوري الأجهزة الأمنية بضرورة تتبع تدفق السلع الغذائية والخضروات، وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وشدد الناظوري على إحالة كافة المخالفين للجهات المختصة وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالهم .