الناظوري يخاطب الأجهزة الأمنية بضبط أسعار السلع

الناظوري يطالب الأجهزة الأمنية بضرورة تتبع تدفق السلع الغذائية والخضروات للسوق

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أخبار ليبيا 24 – خبر 

طالب رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة التشديد على ضبط أسعار المواد الغذائية بالأسواق والمحال .

ونبه  الفريق عبدالرازق الناظوري الأجهزة الأمنية بضرورة تتبع تدفق السلع الغذائية والخضروات، وضمان وصولها  للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وشدد الناظوري على إحالة كافة المخالفين للجهات المختصة وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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