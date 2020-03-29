الملحقية الصحية في الأردن تباشر مساعدة الجالية الليبية

أخبار ليبيا24

شكلت السفارة الليبية والملحقية الصحية لدى المملكة الأردنية الهاشمية لجنة طوارئ وأزمات وحصر وتقصي للجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة أنها باشرت بتوزيع كل ما يلزم الجالية من مستلزمات الوقاية الصحية والكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وأكدت توزيع قيمة مالية قدرها 500 دولار على العائلات الليبية المقيمة لغرض العلاج، وكانت الفئة المستهدفة أولاً هي فئة مرضى الأورام.

وأشارت إلى أن التوزيع مستمراً حيث ستكون الفئة الثانية المستهدفة هي المرضى العاديين والذين على حسابهم الخاص، وستكون الفئة الثالثة الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص.