العزل الصحي مصراتة يستلّم أجهزة تنفسً صناعـي ومعدات طبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسليم شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية اليوم الأحد لمركز مصراتة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأشارت الوزارة إلى أن المعدات التي تم تسليمها تشمل 20 سرير عناية فائقة، و أجهزة تنفس صناعي، و10شاشات لمراقبة العلامات الحيوية وجهاز تنفس صناعي محمول، وجهاز أشعة متنقل رقمي وجهاز صدمة كهربائية ومضخات حقن إبرية، ومضخات حقن وريدية، وحاملات محاليل وريدية.

الوزارة أضافت أن الشحنة ضمت أيضا عدد 5 عربات مداواة، وعدد 5 عربات لنقل المستلزمات، والأدوية، و 5 أجهزة شفط سوائل، و 5 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم وأجهزة إنعاش.

وكان المركز الوطني لمكافحة الامراض، قد أعلن اليوم عن تسجيل 5 حالات إصابة وهي مخالطه للحالة المسجلة في مصراته لتصبح إجمالي الحالات المصابة في ليبيا 8 حالات .