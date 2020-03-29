الصحة العالمية تسلم شحنة طبية لسبها

أخبار ليبيا24

وقالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بسبها راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، ان المنظمة سلمت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية ومشغلات المختبر لإدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية، في حين استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز تنفس صناعي ومشغلات مختبرية، مبينة أن المنظمة ستواصل دعم المؤسسات الصحية في المنطقة الجنوبية، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم جراء جائحة كورونا التي تجتاح دولا عديدة.