الصحة العالمية تسلم شحنة طبية لسبها

الشحنة وصلت لإدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية ومركز مكافحة الأمراض
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أخبار ليبيا24
سلمت منظمة الصحة العالمية بسبها صباح اليوم معدات وتجهيزات طبية وأدوية ومحاليل لإدارة الخدمات الصحية بسبها، وتجهيزات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة.
وقالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بسبها راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، ان المنظمة سلمت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية ومشغلات المختبر لإدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية، في حين استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهاز تنفس صناعي ومشغلات مختبرية، مبينة أن المنظمة ستواصل دعم المؤسسات الصحية في المنطقة الجنوبية، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم جراء جائحة كورونا التي تجتاح دولا عديدة.
وأوضحت الجداوي أن المنظمة تتابع الوضع الصحي ف يالجنوب، وتتواصل بشكل مباشر مع مختلف المؤسسات الصحية المحلية، وهي جاهزة لدعمها بشكل مستمر حتى تتجاوز الأزمة، مضيفة أن إدارة الخدمات الصحية جهزت مبنى للعزل الصحي الأولي، وسيبادر وفد المنظمة لزيارة المبنى وتقييمه فنيا وتوثيق التجهيزات التي قد يحتاجها حتى يؤدي عمله بشكل جيد.