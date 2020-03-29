السفارة الأمريكية في ليبيا لا تتوقع قدرة حكومة الولايات المتحدة تسهيل عودتهم السفارة الأمريكية : يجب على الرعايا المقيمين في ليبيا أن ينظروا بعناية في قدرتهم على السفر إلى تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، إنها تلقت استفسارات بشأن إمكانية المساعدة في العودة من ليبيا إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الصراع المستمر في ليبيا، تسبب في تعليق معظم خدمات الطيران التجاري إلى طرابلس ومصراتة وبنغازي.

وأضافت السفارة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، “يواصل الافتقار إلى الوجود الدبلوماسي الأمريكي المنتظم في ليبيا تقييدًا كبيرًا لقدرة حكومة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين في ليبيا لمواجهة وباء كورونا”.

وتابعت السفارة “لا تتوقع حكومة الولايات المتحدة في الوقت الحالي أن تكون قادرة على تسهيل العودة من ليبيا إلى الولايات المتحدة، وبناءً على ذلك، تشجع السفارة جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في ليبيا على وضع الخطط المناسبة للإيواء حتى يتم استعادة خدمة النقل التجاري”.

وواصلت “لا تزال الدبلوماسية الأمريكية منخرطة في جهود تعليق الأعمال العدائية حتى تركز السلطات على احتواء الوباء، وفي حالة الطوارئ، يجب على المواطنين الأمريكيين والمقيمين في ليبيا أن ينظروا بعناية في قدرتهم على السفر إلى تونس، حيث قد تكون هناك خيارات محدودة للغاية للنقل المستمر إلى الولايات المتحدة”.

وأردفت “لا تستطيع السفارة بشكل عام توفير النقل بين ليبيا وتونس، حيث قد تنشأ خيارات غير تجارية لمغادرة ليبيا، وستُنبه السفارة المواطنين الأمريكيين والموظفين المتقاعدين إلى هذه الفرص”.

وأكملت “الدخول إلى تونس يخضع لتقدير السلطات التونسية وحدها، ولا يمكن للسفارة تقديم المساعدة في الإقامة في تونس، وسيتعين على أي مواطن أمريكي أو مُقيم يختار السفر إلى تونس أن يعزل نفسه عند الوصول لمدة 14 يومًا”.

وواصلت “تتشاور السفارة أيضًا مع الحكومة الليبية بشأن الدعم المحتمل للمواطنين الأمريكيين والموظفين العاديين الذين قد تكون قادرة على تقديمه”.

واختتمت “ننصح جميع مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الموجودين حاليًا في ليبيا بالتسجيل في البرنامج الذكي للمسافر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتيح لنا مشاركة أحدث معلومات السفر والأمن معك”، راجية من مواطنيها زيارة موقعها للحصول على معلومات حول خدمات المواطنين الأمريكيين.