الخدمات الصحية درنة تستلم كمية من المستلزمات الطبية

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أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية درنة وصول كمية من الأدوية والمستلزمات التشغيلية لمقر إدارة الخدمات الصحية في المدينة.

وسلمت الشحنة من قبل الإمداد الطبي فرع الجبل الأخضر وذلك في إطار تزويد البلديات بالمستلزمات الطبية والوقائية استعدادا لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبيه قد باشرت منذ فجر الجمعة في تسليم الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا للبلديات.

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