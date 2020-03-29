الخدمات الصحية درنة تستلم كمية من المستلزمات الطبية

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أعلنت إدارة الخدمات الصحية درنة وصول كمية من الأدوية والمستلزمات التشغيلية لمقر إدارة الخدمات الصحية في المدينة.

وسلمت الشحنة من قبل الإمداد الطبي فرع الجبل الأخضر وذلك في إطار تزويد البلديات بالمستلزمات الطبية والوقائية استعدادا لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا.