الجيش يعقم مواقعا سيطر عليها جنوبي العاصمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، إن السرية الكيميائية بالجيش باشرت في تعقيم عددٍ من مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وذلك بعد أن أحكمت وحدات من الجيش سيطرتها عليها، وذلك من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره بين الجنود.

وأفادت الشعبة، أن السرية الكيمائية أجرت عمليات تعقيم واسعة للمواقع التي سيطر عليها الجيش، وتحديداً في محاور المشروع والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية وحدات القوات المُسلحة من وباء كوفيد-19 العالمي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كانت مخالطة لحالة تم تأكيد إصابتها يوم السبت في مصراتة.

واتهمت تقارير صحفية ليبية، حكومة الوفاق بمواصلة جلب المزيد من المرتزقة من سوريا عبر تركيا، وذلك في ظل تفشي فيروس كورنا بشكل متسارع في تركيا.