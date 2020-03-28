ينتمي إلى منظمة “الذئاب الرمادية”..حسابات تركية تنعى مرتزق تركي يرجح مقتله في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

نعت حسابات إلكترونية “خاصة” لنشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مرتزق تركي يدعى “مراد كانبولات باكي” قالت إنه قتل خلال المعارك في ليبيا خلال شهر مارس الجاري، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وذكر مصدر مطلع، أن عدم إفصاح تلك الحسابات عن أسباب مقتل”مراد” راجع لأسباب أمنية، وخشية أن يتعرض أصحابها لعمليات قمع من قبل السلطات التركية، التي سبق لها أن حذّرت بمعاقبة من ينشر أخبار عن القتلى الأتراك وتحديدًا في ليبيا.

وكشف المصدر، أن المرتزق التركي يدعى “مراد كانبولات باكي” ويعرف “تومبا مراد” ويبلغ من العمر 25 عاما وهو من سكان مقاطعة “كازيمار” في مدينة كرشياكا -أزمير في تركيا.

وأوضح المصدر، أن المرتزق مقاتل تابع لإحدى الفرق أو الفصائل الخاصة التركية المسلحة ذات القومية التركية المتعصبة وتعرف بـ(فصيل أو تنظيم الذئاب الرمادية) وتسمى أيضا بـ “الشباب المثالي”.

وأفاد أن منظمة “الذئاب الرمادية” تُركز في أفكارها على التفوق للعرق والشعب التركي واستعادة أمجاده وتاريخه، وذلك في إشارة إلى الدولة “العثمانية”.

وأشار المصدر، إلى أن المنظمة انخرطت المنظمة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي في عمليات إرهابية كبيرة.

وقال المصدر، “إن المرتزق قبل تواجده في ليبيا تواجد في جبل التركمان بمحافظه اللاذقية في سوريا وشارك في مهام قتالية لصالح الحكومة التركية ومن ثم قدم إلى ليبيا في يناير 2020”.

وذكر المصدر، أنه أعلن عن مقتل المرتزق التركي من قبل تلك الحسابات الإلكترونية التركية في 26 مارس 2020 إلا أن الإشارات تؤكد مقتله في محاور جنوب طرابلس الأربعاء 25 مارس 2020.

وأضاف، أن حسابات صحفية تركية وأخرى تركمانية عدة أعلنت عن مقتل (مراد بولات) وخمسة آخرين من رفاقه تابعين لتلك الفرقة الخاصة، جراء استهداف لموقعهم من قبل قوات الجيش الليبي في طرابلس.

وكانت السلطات التركية اعتقلت في مطلع مارس الجاري الصحافيين التركيين “بوتاهان تشولاك” و “مراد أغيرل” بعدما تم اختراق حساباتهم من قبل السلطات، حيث تناولا قضية مقتل جنود أتراك في ليبيا وأنه تم دفنهم بدون جنازة رسمية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ثبت تورطها في جلب مرتزقة سوريين وأتراك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع دولة تركية التي تعهدت بتقديم كافة الدعم لها خلال المواجهات التي تخوضها ضد الجيش الوطني في العاصمة الليبية طرابلس.