وزارة الصحة تباشر تسليم الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية للبلديات
أخبار ليبيا24
باشرت وزارة الصحة في الحكومة الليبية منذ الساعات الأولى أمس الجمعة بتسليم المستلزمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الخاصة بفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة للبلديات.
و أكدت وزارة الصحة أنه سيتم إرسال كافة المستلزمات الوقائية لباقي البلديات التي لم تستلم ابتداء من اليوم السبت، حيث ستستلم “17 ” بلدية هذه المستلزمات.
وشدد وزير الصحة سعد عقوب على ضرورة التزام كافة المرافق الصحية بالبلديات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19)، وذلك بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة على مدار الساعة يوميا .
وتتمثل المستلزمات الطبية والوقائية في الأقنعة، وماسكات طبية، وجل مطهر ، ومستلزمات تنظيف
يشار إلى أن البلديات المستهدفة هي الجغبوب وطبرق ودرنة والقبة و الابرق وشحات والبيضاء وساحل الجبل والمرج وجردس العبيد وقمينس و زويتينة وأجدابيا وسلوق وخليج السدرة واجخرة وصولً إلى سرت.