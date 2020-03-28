مقتل آمر غرفة عمليات سرت ومعاونه خلال قصف للطيران التركي في الوشكة رغم الهدنة الطيران التركي ينفذ ضربات في منطقتي الوشكة وأبوقرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري رفيع المستوي وفاة خمس عناصر من قوات الجيش مساء اليوم السبت خلال قصف الطيران التركي المسير لغرفة العمليات المتحركة في منطقة الوشكة .

وأكد المصدر – خلال اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – وفاة آمر غرفة عمليات سرت بقوات الجيش الوطني اللواء سالم درياق ومعاونه عميد القذافي الصداعي، والجندي وليد الدبار الفرجاني، والجندي محمد حسين درياق، والجندي مسعود بورويلة الفرجاني

وقصف الطيران التركي المسير التابع لحكومة الوفاق فجر اليوم السبت غرفة عمليات قوات الجيش الوطني غرب مدينة سرت، في وقت تستمر فيه المواجهات على محاور عدة جنوب طرابلس رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وفسح المجال لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وذكرت مواقع ليبية أن طائرة مسيرة لقوات الوفاق نفذت ضربات في منطقتي الوشكة وأبو قرين بين مدينتي سرت ومصراتة.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين أمس الجمعة غرب مدينة سرت،أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل علي سيدا التباوي، أبرز قيادات الجيش الوطني .