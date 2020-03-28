مصادر: باشاغا يقرر إرسال مصابي كورونا من قوات الوفاق للسجون لنشر الفيروس بين المعتقلين السياسيين و الأسرى هناك

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصدر مُطلع من داخل مستشفى طرابلس المركزي، وصول عشرات المصابين من محاور جنوب طرابلس التابعين لقوات الوفاق إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال مصابي الوفاق المصابين بكورونا إلى السجون.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه يتم إرسال المصابين بكورونا إلى السجون لنشر الفيروس بين المعتقلين السياسيين والأسرى هناك .

وتداول عدد من الليبيين خطاب موجه من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لمدراء المشافي ومدراء الأمن بالمناطق ورئيس قوة العمليات الخاصة بشأن توضيح التدابير الأمنية والوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الخطاب، أكدت داخلية الوفاق تخصيص مستشفى طرابلس المركزي ومستشفى الهضبة الخضراء ومستشفى طرابلس الجامعي لمعالجة المصابين في الاشتباكات، على أن يتم إرسال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفيات سجني أبو سليم والرويمي.