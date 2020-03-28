ضمن خطة الوقاية من كورونا..حملة تعقيم لمستشفى القبة العام

ضمن خطة الوقاية من كورونا..حملة تعقيم لمستشفى القبة العام

أخبار ليبيا24

قام العاملين في مستشفى القبة العام خلال اليومين الماضيين بحملة تعقيم استهدفت جميع أقسام بالمستشفى حفاظًا على سلامة المرضى والمواطنين و العاملين.

وتأتي حملة التعقيم ضمن الخطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث سبقتها حملة تطوعية أطلقها شبيبة الهلال الاحمر ورابطة مشجعي نادي البرانس بمجهوداتهم الشخصية لتعقيم الجهات العامة بالمدينة.

وكانت إدارة الخدمات الصحية في القبة جهزت الخميس تجهيزًا مبدئيًا مركز الرصد الأولي في انتظار وصول المعدات الطبية من وزارة الصحة ليتمكن من أداء دوره في هذة المرحلة الصعبة ولمكافحة تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن مدير أمن القبة أصدر تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بدوريات راجلة وذلك لتنفيذ حظر التجول بالقوة بالتعاون مع الحرس البلدي.

وطالبت المديرية من جميع المواطنين التعاون حافظا على صحتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه لا وقت للمجاملة.

وبدأت مديرية أمن القبة في تنفيذ حظر التجول منذ بداية الإعلان عنه مستعملة وسائل توعية المواطن لخطورة التجمعات ووقاية لسكانها من الأمراض وحفاظا على صحة المواطنين.

وتنفيذا للتعليمات فقد قامت مديرية أمن القبة خلال اليومين الماضيين بإغلاق بعض المحلات بالقوة والقبض على إصحابها المخالفين لقانون حظر التجول.