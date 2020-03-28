ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة المحال التجارية أثناء فترة الحظر ببنغازي التشيكل الذي تم القبض عليه مطلوب من عدة جهات أمنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مديرية أمن بنغازي، إلقاء عناصر مركز شرطة البركة، القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المحال التجارية للمواطنين أثناء فترة الحظر، بعد ورود عدة شكوي من أصحابها.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد ضوء المسماري، أن هذا التشيكل مطلوب من عدة جهات أمنية، لافتاً أنه بعد ورود عدة شكاوي لدى مركز شرطة البركة بخصوص سرقة من بعض المحال الخاصة ببيع الهواتف المحمولة والمواد الغذائية.

المسماري تابع أنه تم أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة على الفور بالانتقال لجمع المعلومات من المصادر الموثوق بها، وبأخذ بعض المقاطع من الكاميرات المراقبة المحيطة بهذه المحال وبجمع المزيد من المعلومات من بعض مصادر وحدة التحريات، أسفرت جهود الأعضاء بتحديد الأشخاص”.

وأكد أنه بعد صدور تعليمات تطبيق حظر التجوال وعند مرور دوريات مركز شرطة البركة داخل اختصاصه وتحديدًا في شارع عشرين؛ شاهدوا ثلاث أشخاص من ذوي البشرة السمراء حاولوا الفرار، حيث تمكنوا من القبض عليهم، ووجد بحوزتهم عدد ستة هواتف محمولة وتم التأكد أنهم قاموا بعمليات سرقة المحال الخاصة بالمواطنين.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي، أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بسرقة تسع محلات داخل اختصاص المركز وتحديدًا في شارع عشرين وكذلك بمنطقة الماجوري بشارع 14 وكذلك في الرويسات، وهم يحملون الجنسية التشادية، وبالتعميم عن هويتهم في غرفة العمليات الرئيسية تبين بأنهم مطلوبين لدى عدة جهات أمنية وهي مركز شرطة الكويفية ومركز شرطة بوعطني، وقسم البحث الجنائي بمديرية الأمن، والإدارة العامة للبحث الجنائي.