بوخزام: وزارة الصحة بالحكومة الليبية ارسلت تجهيزات لمكافحة كورونا

اخبار ليبيا24

قال نائب رئيس غرفة مكافحة وباء كورونا بسبها محمد ابوخزام، إن وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة استجابت لنداء الإستغاثة الذي أطلقته الغرفة بخصوص التجهيزات داخل المؤسسات الصحية.

وأوضح بوخزام أن وزارة الصحة ارسلت مساعدات عاجلة وصل جزء كبير منها للمخازن ويجري توزيعها بين المؤسسات الصحية التي تعمل بانتظام في المدينة.

وفيما يتعلق بوجود المهاجرين غير القانونيين في سبها وأثرهم بالمرض، اوضح ابوخزام لأخبار ليبيا24، إن الغرفة استدعت مسئولي الجاليات الإفريقية في الجنوب، وتدارست معهم مشكلة مراكز الإيواء بالجنوب، ووضعت آلية لإعادة تفعيل مراكز الإيواء في الجنوب، لما لها من دور في تنظيم حركة المهاجرين وبالتالي التقليل من فرص انتشار المرض في الجنوب.