بلغت مليون دينار..الحكومة الليبية تغطي التكلفة المالية للأكسجين المسال

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي إن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني قام بتغطية التكلفة الماليه للأكسجين المسال ليكون مخزونًا استراتيجيًا بمبلغ وقدره مليون دينار ليبي.

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي الخميس أن رئاسة الوزراء أعطت الإذن ببناء مقر مؤقت للأطباء والتمريض والأطقم الطبية الذين سيمكثون في المستشفيات إذا ظهر الوباء لتوفير كافة سبل العيش والراحه لهم.

ووصف المتحدث باسم اللجنة الوضع المحلي بالجيد حسب الرصد الوبائي بعد اكتشاف الحالة في غرب البلاد حيث تم الكشف على 26 حالة كانت مخالطة للمصاب ونتائجها سلبية.

وكشف الحاسي أن عدد حالات الاشتباه في المناطق التابعه للحكومة الليبية 3 حالات اشتباه 2 منها كانت نتائجها سالبة.

وتابع المتحدث باسم اللجنة تم تدريب 29 عنصر من أطباء و تمريض و عناصر طبية مساعدة في كيفية اللبس الواقي من هذا الوباء بالطريقة العلمية الصحيحة

وأشار إلى أن وزير الصحة سعد عقوب أعطى تعليماته بإحالة الهيكليات و السياسيات المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا إلى جميع البلديات وذلك لتفعيلها وللحصول على طلباتهم من الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.