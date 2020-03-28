بعد سقوط قذائف بالجهة الغربية منه.. مصدر بمطار معيتيقة يكشف محاولات هروب السجناء بالقاعدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصدر من داخل مطار معيتيقة، اليوم السبت، أنه نتيجة لقصف المطار حاول السجناء الهرب، مشيرًا إلى سقوط عدة قذائف على الجبهة الغربية من المطار حيث يقع السجن.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحات صحفية، أن إدارة وحراسة السجن نزلت بالكامل إلى ملجأ للقنابل عندما بدأ القصف، بما فتح للسجناء الضوء الأخضر وحاولوا الهرب .

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .