الناطق باسم الحكومة الليبية في حوار مع “أخبار ليبيا24”: الحكومة سخرت إمكانياتها لمكافحة كورونا وأخذنا خطوة سباقة بينت وعي الليبيين

أخبار ليبيا24- خاص

اتخذت الحكومة الليبية والجهات الرسمية في الدولة جملة من القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذي انتشر في كافة دول العالم وتسبب في وفاة عدد كبير من المواطنين وإصابة آخرين، مع تسجيل حالات شفاء لكثير من المصابين.

تسبب انتشار فيروس كورونا في حالة شبه شلل تام في دول العالم بعد فرض الحظر وتوقف كافة الجهات الحكومية والرسمية وتضييق دائرة العاملين على الجهات التي يتطلب تواجد العاملين بمقرات عملهم مع تقليص ساعات الدوام وعدد العاملين.

وفي إطار مواكبة “أخبار ليبيا24” لكافة الأحداث التي تمر بها ليبيا بشكل عام، ومن باب حرصنا على وضع المتابع الكريم في الصورة بخصوص انتشار فيروس كورونا في البلاد قررنا إجراء لقاءات خاصة مع جهات الاختصاص حرصًا على استقاء الأخبار من مصادرها.

بداية اللقاءات كانت مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي حيث قال في البداية “ندعو الله أن تكون ليبيا خالية من هذا الوباء وندعوا السلامة لكل أهلنا في الداخل والخارج”.

ووجهنا للعريبي السؤال الأول، عن مدى استجابة الحكومة وباقي السلطات مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في توفير المتطلبات؟