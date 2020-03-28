الحكومة الليبية تطلق حملة تعقيم للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها

يقود الحملة رئيس جهاز الدفاع المدني عميد عبدالعزيز العرفي

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أطلقت الحكومة الليبية اليوم السبت حملة تعقيم واسعة للمدن والمناطق الخاضعة لسيطرتهاالليبية خلال ساعات حظر التجول بالتعاون بين هيئة السلامة الوطنية – الدفاع المدني، وشركة المياه والصرف الصحي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا المستجد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم الإعلان عليها مسبقا.

ويقود الحملة رئيس جهاز الدفاع المدني عميد عبدالعزيز العرفي الذي أكد البدء في تعقيم الشوارع العامة بعد الانتهاء من تعقيم كافة المقرات الحكومية.

وتقضي تعليمات رئيس الحكومة بتعقيم كافة المؤسسات والشوارع الرئيسة للمدن والمناطق، وتعميم هذه الخطوة على مختلف البلديات بمناطق جنوب وغرب ليبيا.

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