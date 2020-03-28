الاتحاد الأوروبي يدين تصاعد القتال في ليبيا، ويدعو الجميع للمشاركة في المحادثات السياسية البيان الأوروبي يطالب باستئناف إنتاج النفط تحت رعاية المؤسسة الوطنية فورا، وضمان توزيعه العادل بين جميع الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، عن أسفهم إزاء تصاعد القتال في ليبيا رغم الدعوات الدولية إلى هدنة إنسانية للمساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان صدر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالنيابة عن الاتحاد حول الوضع في ليبيا، إن الظروف الصعبة الناجمة عن وباء فيروس كورونا تجعل الحاجة إلى وقف القتال في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد أكثر إلحاحًا.

وحث الاتحاد، جميع الأطراف الليبية المعنية على وقف القتال على الفور والانخراط في التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مطالبا قيادة الطرفين بالالتزام بمشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في محادثات جنيف التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى يتسنى نشر جميع الأصول المتاحة كأولوية لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته لأي هجوم على السكان المدنيين واستخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفق ما نقل البيان.

وذكر البيان، أنه من شأن الهدنة أن تيسر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية السكان الليبيين والفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، بمن فيهم النازحين الليبيين وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، الذين يمكن أن يواجهوا عواقب وخيمة أخرى مع احتمال انتشار الفيروس بينهم.

وأكد البيان، دعم الاتحاد الأوروبي وتشجيعه بقوة الجهود التي تبذلها السلطات الصحية الليبية للعمل معا لمساعدة الشعب الليبي، مشددا على ضرورة حماية العاملين في مجال الصحة في جميع الأوقات.

ودعا البيان، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، والامتناع عن الأعمال التي تزعزع الاستقرار والتي يمكن أن تزيد من تدهور الوضع الهش أصلا في البلاد، على حد قوله.

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي، على ضرورة انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بناء في المحادثات بين الأطراف الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية ومالية عاجلة، بما في ذلك مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي وفرعه في الشرق.

وأشار البيان، إلى أهمية حماية موارد النفط الليبية وحماية بنيته التحتية بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مطالبا بضرورة استئناف إنتاج النفط تحت رعاية المؤسسة الوطنية للنفط على وجه السرعة، وضمان توزيعه العادل بين جميع المناطق الليبية ولصالح جميع الليبيين.

وجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، التزامهم الكامل بدعم عملية برلين وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدين استعدادهم لنشر جميع الأدوات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لاستنتاجات مؤتمر برلين، من خلال عملية سياسة الأمن والدفاع المشتركة الجديدة (العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط –إيريني).

ونوه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى الدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية في متابعة عملية برلين، مجددين دعمهم الكامل للدور البعثة الأممية الفعال، ويشددون على ضرورة تعيين ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.