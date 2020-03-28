أمريكا تقول إنها خصصت 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية لليبيا لمجابهة كورونا السفارة الأمريكية تقول إن بلادها قدمت أكثر من 715 مليون دولارا كمساعدات لليبيا على مدى 20 عاما

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قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم أن بلادها ستقدّم 6 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأفادت السفارة، في بيان، أن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضافت، أن هذه المشاركة لمجابهة فيروس كورونا تأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة الإنساني على الدوام بمن هم في شدّة وضائقة.

وقالت، إن هذه المساعدة المعلنة حديثًا تضاف إلى عقود من الجهود الأمريكية للاستثمار في قطاع الصحة الليبي والتنمية الشاملة، والتي يتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولارا كمساعدات إجمالية لليبيا على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقالت، إنه منذ عام 2009، موّل الأمريكيون بسخاء أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الصحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

وأضاف، “لقد مكّنت هذه الأموال من إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبناء المؤسسات الصحية، وتعزيز استقرار المجتمعات والأمم”.