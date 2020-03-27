مجلس الأمن يبدي قلقه إزاء تصعيد القتال وتأثير محتمل لفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم إزاء تصعيد الأعمال العدائية في ليبيا، مبدين تخوفهم من التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجدد المجلس في بيان لهم صدر عقب اجتماعهم الذي جرى عبر دائرة الاتصال المغلقة أمس الخميس ، دعوته إلى وقف تصعيد القتال على وجه السرعة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.

وشهد اجتماع أعضاء مجلس الأمن تقديم إحاطة بشأن الوضع في ليبيا من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وطالب مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء الامتثال لقرار حظر الأسلحة في ليبيا، مجددا التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأكد أعضاء المجلس مجدد أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية ومملوكة لليبيا، موجهين الإشادة إلى المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، وأثنوا على جهوده للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا.